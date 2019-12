U&D | Samuel Baiocchi su Anna Tedesco | ' Mi aspettavo un' altra persona'

Blastingnews

(Di lunedì 2 dicembre 2019)non è nuovo al pubblico di Uomini e Donne. Il cavaliere, infatti, ha partecipato già al programma nel 2015. Le sue frequentazioni più famose sono state quelle con Barbara De Santi e con Elga Profili. Nelle ultime settimane ha frequentatoche, però, non sembra fare al caso suo. A spiegarlo è stato proprio lui in un’intervista rilasciata al magazine di Uomini e Donne.parla della frequentazione conNell’intervista rilasciata al magazine del dating show di Canale 5,ha spiegato che ha deciso di ritornare nel programma perché, rispetto a prima, ha la mente più libera. La prima volta, infatti,era reduce dalla separazione e aveva ancora dei figli piccoli. "I miei figli sono cresciuti, ho superato la separazione e quindi spero e credo di riuscire a fronteggiare questa avventura in maniera diversa", queste le ...

Corriere : Guccini: «Mai comunista, ma voto Pd. La destra? In Emilia non passa. E ora Grillo dia u... - Corriere : Guccini: «Mai comunista, ma voto Pd. La destra? In Emilia non passa. E ora Grillo dia u... - ColunadoFla : VAI TER FESTA DENTRO DO MONUMENTAL 'U' SIM! ??? #colunadofla ??: joaogranette -