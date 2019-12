“Tutto falso!” Veronica Peparini non ci sta | la risposta alle critiche è furiosa

caffeinamagazine

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Dopo le chiacchiere, le voci e le cattiverie, arrivano le sue parole a tagliare la gambe a chi le aveva detto di non vedere troppo di buon occhio Michelle Hunziker., fidanzata di Andreas Muller, lo ha fatto sui social con un lungo post . “Vorrei fare un chiarimento per me molto importante. In questi giorni sul web è apparso un articolo nel quale si dice che io mi sarei espressa male nei confronti di Michelle Hunziker, donna che io al contrario stimo tantissimo“, ha scritto su Instagram la coreografa. Che poi ha spiegato: “Il tutto perché volevo spendere parole carine per Maria che considero la Luce di Amici. Detto ciò nulla volevo togliere al lavoro svolto da Michelle che entrando in corsa nello spettacolo ha portato a termine con eleganza e professionalità un ruolo difficilissimo”. Continua dopo la foto La brina poi ha dichiarato di stimare sia Maria che Michelle ...

