Terrorismo | espulsi due stranieri | c' è anche un' imam Radicalizzazione sui social

Terrorismo - espulsi due stranieri : "Pericolosi per il Paese" : Giorgia Baroncini Si tratta di un marocchino 24enne, residente a Torino, e di un imam bengalese di Padova. Da inizio anno sono già state espulse 91 persone per motivi di sicurezza Pericolosi per lo Stato. Così due giovani stranieri sono stati espulsi dall'Italia. Lo ha fatto sapere il Viminale che ha anche spiegato che "si tratta di un marocchino 24enne, residente a Torino, Mohamed Bendafi, e un 19enne bengalese, Jounayed Ahmed, ...