Premio Kopa 2019 | Matthijs de Ligt è il miglior giovane Under 21

calcionews24

(Di lunedì 2 dicembre 2019): dopo Mbappè tocca adevincere ilcome21deha vinto il, ossia il riconoscimento per essere il21 della passata stagione. All’interno della cerimonia per l’assegnazione del Pallone d’Oro, il difensore bianconero ha vinto l’ambito trofeo. Le parole dell’olandese: «Sono davvero orgoglioso e felice, spero vi godiate la serata in questo scenario meraviglioso: desidero ringraziare l’Ajax che mi ha insegnato tantissimo e la Juventus, mio nuovo club, così come i miei compagni» Leggi su Calcionews24.com

Sport_Mediaset : #DeLigt vince il premio #Kopa 2019! #PallonedOro #BalondeOro LIVE sul CANALE 20 e in streaming sul sito… - Dibbello : RT @TuttoMercatoWeb: Pallone d'Oro, de Ligt vince il premio Kopa: 'Grazie all'Ajax e alla Juventus' - AuryJuventina : RT @Sport_Mediaset: #DeLigt vince il premio #Kopa 2019! #PallonedOro #BalondeOro LIVE sul CANALE 20 e in streaming sul sito #SportMediaset!… -