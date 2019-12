Maltempo | record di piogge a Novembre | a Prato 323mm in 23 giorni

meteoweb.eu

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Una situazione meteo eccezionale quella che in questo autunno sta investendo la città die gran parte della Toscana. Nelle ultime ore sono caduti 33,6 mm di pioggia con un picco alle 11.45 di questa mattina quando in un solo quarto d’ora sono caduti 11mm di pioggia mettendo in difficoltà un sistema delle acque già in sofferenza per l’eccezionale piovosità dell’ultimo mese. Ecco qualche numero: nel solo mese diè piovuto intensamente per 23su 30 con 323 millimetri d’acqua, ovvero la stessa quantità caduta nei primi sei mesi dell’anno. Nel 2018 il mese più piovoso fu marzo, ma con “soli” 190 mm di accumulo. Lecontinue e intense hanno interessato anche altri territori toscani, creando quindi piene nei fiumi che non riescono a scaricare. Questa la causa della piena del Bisenzio, che stamani ha raggiunto il primo ...

