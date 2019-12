Live | Vladimir Luxuria svela un retroscena choc su Rossano Rubicondi

Domenica Live - dopo l'attacco di Sgarbi Vladimir torna da Barbara : 'Dovevi difendermi' : "Di sicuro, fino a quando Vittorio Sgarbi non mi chiederà scusa, non sarò mai più in uno studio televisivo dove c'è anche lui": Vladimir Luxuria ha accettato di tornare in un programma di Barbara D'urso dopo il violentissimo e immotivato attacco subito da parte del critico televisivo nella puntata di Live non è la D'Urso dello scorso 18 novembre. E l'ha fatto per un confronto diretto e schietto, senza peli sulla lingua come ha precisato lei, con ...

Vladimir Luxuria - furia a Domenica Live. Poi il gesto di Barbara D’Urso - e le lacrime inarrestabili : Vladimir Luxuria ospite di Domenica Live da Barbara D’Urso parla dello scontro avuto la scorsa settimana a “Live – Non è la D’Urso” con Vittorio Sgarbi. “Non mi aspettavo quello che è accaduto con lui” ha esordito la ex politica che ha avuto modo di lavorare personalmente con il critico d’arte. “Ci ho lavorato, ho conosciuto la mamma, grandissima donna, ho conosciuto il padre, conosco la sorella, Elisabetta Sgarbi, persona straordinaria, ho ...

Domenica Live anticipazioni : confronto Barbara d’Urso – Vladimir Luxuria : Chiarimento in diretta fra Vladimir Luxuria e Barbara d’Urso: le anticipazioni di Domenica Live Barbara d’Urso ha spiegato che avverrà molto presto un confronto con Vladimir Luxuria, di preciso a Domenica Live. Dopo il polverone sollevato per le parole utilizzate da Vittorio Sgarbi contro Vladimir, la conduttrice ha deciso di avere un chiarimento pubblico con […] L'articolo Domenica Live anticipazioni: confronto Barbara ...

Live Non è la D'Urso - scontro tra Vittorio Sgarbi e Vladimir Luxuria : Vittorio Sgarbi e Vittorio Feltri sono stati protagonisti del "fuoco incrociato" delle cinque sfere, cinque donne presenti in studio pronte a confrontarsi con loro. "Ho molta paura" ha ammesso, sorridendo, la conduttrice, prima di farli entrare in scena, per la diretta di Live Non è la D'Urso.Cinque donne "sferate" pronte a prenotarsi per parlare con i due. Vladimir Luxuria e Alda D'Eusanio sono state le prima a girarsi. Inizialmente la ...