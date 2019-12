I nuovi notebook peso piuma

MSI Alpha 15 sono i nuovi notebook per gli appassionati di giochi con prezzi da 1.199 euro : Gli appassionati di videogiochi gradiranno l’arrivo in commercio dei nuovi notebook MSI Alpha 15, che hanno prezzi a partire da 1.199 euro. Tecnicamente parlando, la novità è la scheda grafica Radeon RX 5500M con 4 GB di memoria dedicata, che consente di giocare in modo fluido a una risoluzione di 1080p. Oltre a questo, la tecnologia FidelityFX consentirà di apprezzare gli effetti visivi senza impattare sulle prestazioni. Ad affiancarla ...