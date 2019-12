Da «Bombshell» a «Dreamland» | Margot Robbie è impegnatissima

vanityfair

(Di lunedì 2 dicembre 2019)conconconconconconconInè una rapinatrice di banche. L’ultimo colpo, però, è andato male. Cinque persone sono state uccise, e lei si ritrova in fuga con un esercito di poliziotti alle calcagna. Siamo in Texas, durante la Grande depressione, in uno di quei posti sperduti nel nulla dove manca tutto meno che la polvere. Un ragazzo del posto, la scopre nascosta nel fienile dietro casa sua. Denunciarla alla polizia vorrebbe dire intascare 10mila dollari di taglia, ma risparmiarle la vita potrebbe salvare lui da’esistenza che gli sembra senza senso. Il film, presentato nei giorni scorsi al Torino Film Festival, e ancora senza data di uscita da noi in Italia, è solo dei tanti progetti ...