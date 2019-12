Come bloccare l’accesso alle App Android | YouTube | Whatsapp | Instagram

Sorana in Fortnite Capitolo 2 : Come sbloccare tutti gli stili segreti della skin : Fortnite Capitolo 2 continua a fare il bello e cattivo tempo su PC, console e dispositivi mobile. E a ragione, considerando che lo shooter costruttivo di casa Epic Games, nonostante l'enorme successo riscosso in due anni di vita, ha scelto di rinnovarsi con un secondo Capitolo ancora più ricco di contenuti del precedente. Con un vero e proprio buco nero virtuale, il team di sviluppo americano ha spazzato via la grande isola di gioco, per poi ...

Guida Fortnite - Come sbloccare il personaggio di Battle Breakers : Fortnite è ormai un nome noto anche a chi non è esperto o appassionato di videogiochi. Nato come un banale shooter con elementi da tower defense, il titolo di Epic Games ha saputo reinventarsi con una modalità Battle Royale gratuita, divenuta in breve tempo un fenomeno di portata mondiale. Capace, per l'appunto, di varcare i confini del videoludo e di imporsi come una moda che per il momento non ha alcuna intenzione di mollare la presa, ...

Pokèmon Spada e Scudo : Dove trovare la Bici e Come sbloccare l’abilità Surf : In Pokèmon Spada e Pokèmon Scudo potete esplorare la regione di Galar non solo a piedi ma anche ricorrendo ad un pratico e comodo mezzo di trasporto, una Bicicletta che non solo può muoversi sulla terra ferma ma anche sull’acqua, ciò è possibile grazie all’abilità Surf. In questo articolo vedremo non solo Dove trovare la Bici ma anche come sbloccare ...

Star Wars Jedi Fallen Order : Come sbloccare Abilità della Forza - Aggiornamenti BD-1 e Miglioramenti Spada Laser : In Star Wars Jedi Fallen Order sbloccherete non solo delle Abilità per Cal ma anche potenziamenti per la Froza, BD-1 e la Spada Laser. In questa guida vi spiegheremo dove trovarli e Come ottenerli. Come ottenere le Abilità della Forza in Star Wars Jedi Fallen Order Le suddette Abilità non riguardano quelle che potete acquiStare con i punti ottenuti dall’esperienza accumulata, ma vengono sbloccate con il ...

WhatsApp mette a disposizione degli utenti un apposito strumento che offre agli utenti la possibilità di bloccare un contatto ritenuto fonte di "fastidio"

Come bloccare siti che si aprono da soli su Android : Da un po’ di giorni, durante il normale utilizzo del vostro dispositivo Android, vengono aperte delle pagine Internet senza che voi facciate nulla. Le cause di questo problema potrebbero essere tante Come l’installazione di applicazioni leggi di più...

Come bloccare redirect su Chrome : I redirect sono delle pagine che contengono un rimando automatico a un’altra pagina. Possono diventare fastidiosi quando sono indesiderati oppure indirizzano a pagine che non vi interessano. Se navigate con Chrome è possibile incappare in leggi di più...

Death Stranding : Come sbloccare tutti i colori per tuta - veicoli ed equipaggiamenti : Se state giocando Death Stranding dovete sapere che è possibile cambiare il colore della tuta o equipaggiamenti di Sam ed i veicoli presenti nel mondo di gioco. Prima di tutto portate a termine l’avventura, dopo di che procedete Come descritto in questo articolo. Come cambiare il colore della tuta Rosa: portate il livello di connessione a 3 nella stazione a ovest di Knot City Verde fantasma: portate il livello di ...

Come bloccare siti su smartphone : Con la tecnologia moderna di cui disponiamo al giorno d’oggi risulta facilissimo navigare in rete da uno smartphone. Infatti è possibile visitare tantissimi siti, ognuno adatto ad una nostra particolare esigenza. Se da una parte leggi di più...

The Outer Worlds : Come sbloccare il finale stupido : Se avete completato The Outer Worlds, sicuramente avrete optato per il finale tradizionale eppure eravate a conoscenza che è possibile finire il gioco Come degli Stupidi? Scopriamo insieme in che modo, anticipandovi che ciò che stiamo per dirvi contiene dello Spoiler. Finire The Outer Worlds Come degli Stupidi In The Outer Worlds è possibile creare e personalizzare il proprio personaggio in svariati modi, migliorando gli ...

Come sbloccare PC Windows se si dimentica la password : Può succedere che dimentichiate la password di accesso al vostro computer, magari perchè non lo utilizzate da molto tempo. In questo caso il computer rimarrà bloccato nella schermata di login e, quindi, non sarà possibile leggi di più...

Death Stranding : Come sbloccare il viaggio rapido e l’importanza dei Mi Piace : Death Stranding è ufficialmente disponibile da oggi in esclusiva PS4, a seguire vi riportiamo la Guida su Come sbloccare il viaggio rapido e la Guida su Come affrontare al meglio l’avventura. Come sbloccare il viaggio rapido in Death Stranding In Death Stranding camminerete molto per la mappa, oh si che lo farete, per questo motivo Kojima ha pensato bene di offrire ai giocatori la possibilità di teletrasportarsi da una ...

Luigi’s Mansion 3 : Come sbloccare e aumentare le resurrezioni : Luigi’s Mansion 3 è stato reso decisamente molto più semplice rispetto i precedenti capitoli, grazie alla possibilità di resuscitare in caso di morte. In questa Guida vi illustreremo quello che c’è da sapere, quindi Come sbloccare questa funzionalità e naturalmente utilizzarla. Come resuscitare in Luigi’s Mansion 3 La possibilità di tornare in vita non è disponibile ...

MediEvil : Dove trovare le Anime perdute e Come usarle per sbloccare il gioco originale : In attesa che la Recensione di MediEvil arrivi sul portale, vogliamo condividere con voi una Guida che potrebbe tornarvi utile, ossia come sbloccare il gioco originale mediante la raccolta e utilizzo delle Anime perdute. MediEvil: come e Dove trovare le Anime perdute Anima Perduta #1 Livello: Vestibolo Dove trovarla: Usate la scala a destra ed aprite lo scrigno come usarla: In Il Villaggio Addormentato andate verso il lago e sconfiggete ...