"Accuse gravissime". "Si vergogni!". Lo scontro in Aula tra Conte e Salvini : È il botta e risposta tra Giuseppe Conte e Matteo Salvini a dominare l'informativa de presidente del Consiglio in Aula sulla controversa riforma del Mes, il fondo salva-Stati europeo. "Se queste accuse non avessero fondamento e anzi fosse dimostrato che chi le ha mosse era ben consapevole della loro falsità, avremmo la prova che chi ora è all'opposizione e si è candidato a governare il Paese con pieni poteri, sta dando prova, e purtroppo non ...

Mes - Conte alla Camera all’attacco di Salvini e Meloni : «Contro di me Accuse gravissime» : Dopo il muro contro muro nell’esecutivo sul Mes fra M5S e Pd, che è culminato nel vertice notturno di ieri sera, che sostanzialmente non ha sciolto il nodo delle posizioni contrapposte, è il momento del premier Conte che tiene la sua nota informativa, su richiesta delle opposizioni, sulle modifiche al Salva Stati prima alla Camera poi al Senato. Proprio a Palazzo Madama si attende un bis dello scontro fra il premier e Matteo Salvini del ...

Mes - Giuseppe Conte in aula attacca Salvini e Meloni : "Da loro Accuse gravissime" : E venne il giorno in cui Giuseppe Conte si presentò in aula per riferire sul Mes. Siamo alla Camera, dove il premier - dopo il vertice infruttifero della notte in cui Pd e M5s non hanno raggiunto un'intesa - parla del fondo salva-Stati. Nel dettaglio si difende dalle accuse che piovono da parte di M

Mes - Conte alla Camera : «Contro di me Accuse gravissime e infamanti» : Il premier riferisce in Parlamento sul tema del fondo Salva-Stati: «Sarei uno spergiuro perché venuto meno al vincolo di essere fedele alla Repubblica: si è perfino adombrato che avrei tenuto questa condotta per biechi interessi personali»

Mes - Conte alla Camera : «Contro di me Accuse gravissime» : Dopo il muro contro muro nell’esecutivo sul Mes fra M5S e Pd, che è culminato nel vertice notturno di ieri sera, che sostanzialmente non ha sciolto il nodo delle posizioni contrapposte, è il momento del premier Conte che tiene la sua nota informativa, su richiesta delle opposizioni, sulle modifiche al Salva Stati prima alla Camera poi al Senato. Proprio a Palazzo Madama si attende un bis dello scontro fra il premier e Matteo Salvini del ...

Fondo salva-Stati - Conte alla Camera : “Dalle opposizioni Accuse gravissime contro di me. Hanno diffuso notizie false e allarmistiche” : “Sono qui per l’informativa sulle modifiche al Fondo salva-Stati non solo perché doverosa dopo la richiesta ma anche perché ho sempre cercato di assicurare una interlocuzione chiara e trasparente con Il Parlamento”. Il premier Giuseppe Conte sta intervenendo alla Camera per l’informativa sul Mes. Alle 15.30 sarà in Senato. “Non posso nascondere”, è stato l’esordio del presidente del Consiglio, “che ...