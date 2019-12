Più pensionati? Aumenta la richiesta di laureati per la prima volta Ma attenti al

open.online

(Di domenica 1 dicembre 2019) Il mercato del lavoro ha sempre più bisogno diin Italia. Sembrerebbe una notizia positiva, ma in realtà l’indagine parte da dati non così felici. Il primo fattore è proprio il basso numero di studentiitaliani. Il secondo è che di quei, troppi hanno seguito corsi in ambiti umanistici. A tracciare il profilo dei prossimi cinque anni – dati alla mano – è il rapporto Excelsior sui fabbisogni occupazionali 2019-2023 di Unioncamere presentato alla rassegna Job&Orienta di Verona. L’analisi conferma che le imprese hanno bisogno, ma non riescono a ingaggiare, giovani che abbiano completato un percorso tecnico-scientifico o economico. Secondo le informazioni raccolte, nel quinquennio a venire, le aziende avranno bisogno di circa un milione di nuovi: peccato che le università ne promuoveranno quasi centomila in meno. ...

