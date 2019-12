Natale | Raggi | “Spelacchio” partito in direzione Roma

meteoweb.eu

(Di domenica 1 dicembre 2019) “Spelacchio” è in viaggio verso: èdalla zona di Varese e sta viaggiando su strada a bordo di un mezzo pesante con su scritto “Spelacchio is coming to town“, con i loghi diCapitale e Netflix. Il sindaco diVirginiaha scritto sui social: “E’in. Spelacchio sta tornando!!! #8dicembre #“. L’abete verrà montato in piazza Venezia dove è già stato allestito il cantiere. viene soprannominato “Spelacchio” in modo ironico dal dicembre 2017. L'articolo: “Spelacchio”inMeteo Web.

