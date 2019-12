Manuel Bortuzzo torna a guidare | un’altra conquista per il nuotatore

Manuel Bortuzzo in viaggio verso Roma alla guida di una Jeep : il nuotatore torna al volante dopo quasi un anno : dopo la sparatoria, il ferimento, il coma, e poi la riabilitazione e il ritorno in vasca, ora per Manuel arrivano nuove sfide e nuove conquiste: la patente, l’automobile e la guida, passaggi fondamentali nella battaglia per la riconquista della normalità. Manuel Bortuzzo se ne torna nella Treviso dove è nato e cresciuto solo per il tempo utile a prendere una macchina nuova e portarla a Roma, la città dove è stato colpito, dove sono ...

Manuel Bortuzzo torna a guidare : Il primo viaggio sarà a Roma : Manuel Bortuzzo tornerà a guidare. Il giovane nuotatore nato a Trieste, vittima di un agguato a Roma nel febbraio 2019 che gli ha provocato una lesione midollare, sarà alla guida di un’auto dai comandi speciali che lo condurrà da Treviso, città dove vive, a Roma. Accanto a lui ci sarà papà Franco. A riportare la notizia è il Messaggero . "La prossima settimana Manuel sosterrà l’esame di patente B speciale", conferma il padre al ...

Manuel Bortuzzo - un campione nella vita : “indietro non si torna - inutile rimpiangere il passato” : Il nuotatore italiano, vittima di un agguato dieci mesi fa, ha sottolineato come non ami guardare indietro a cosa è accaduto, preferendo proiettarsi al futuro Un ragazzo dalla grande forza mentale, con coraggio e determinazione da vendere. Manuel Bortuzzo ha dimostrato in questi mesi di essere una persona speciale, capace di affrontare a testa alta la terribile sfida che la vita gli ha messo di fronte. Gian Mattia ...

Nuoto - Manuel Bortuzzo : “Il mio prossimo traguardo è avere ancora meno aiuti” : Manuel Bortuzzo, il nuotatore costretto alla sedia a rotelle dopo essere stato colpito in una sparatoria a Roma, ha scritto un libro, che è stato presentato in maniera ufficiale. Il titolo è emblematico: “Rinascere“. Il ragazzo, nel corso della serata, ha rivissuto quanto passato dopo l’accaduto. Così il ventenne all’ANSA: “Di notte non faccio più incubi ma faccio soprattutto sogni incredibili: recentemente ho ...

Nuoto - Manuel Bortuzzo presenta il suo libro : “non faccio più incubi - vi svelo il mio prossimo traguardo” : Il nuotatore triestino ha ripercorso gli ultimi complicati nove mesi, in cui la sua vita è completamente cambiata Lo scorso febbraio la sua vita è cambiata, l’agguato in cui è rimasto vittima Manuel Bortuzzo gli ha cambiato la vita, paralizzandogli le gambe. Il nuotatore triestino non ha voluto però arrendersi, dandosi da fare per riappropriarsi della sua esistenza e del suo futuro. Facebook Franco Bortuzzo Fkb Intervenuto alla ...

Manuel Bortuzzo : «La fortuna nella mia sfortuna» : Basta meno di un minuto al telefono per capire che Manuel Bortuzzo è gentile e impegnatissimo e che probabilmente è sempre stato così. La sua giornata tipo, adesso, è fatta di palestra, nuoto, fisioterapia, elettrostimolazione e decine di impegni, dalle sette della mattina fino a sera. «Mi do da fare» si schernisce lui. «La sera comunque non sono stanco, sono più stanco quando non faccio niente. La vita di un atleta è bella piena, fra lo sport e ...

“Che tempo che fa” – Settima puntata del 10 novembre 2019 – Giampaolo Morelli - Fanny Ardant - Manuel Bortuzzo tra i tanti ospiti. : Che tempo che fa, Settima puntata stagionale, con diverse novità in questa edizione. La prima, il cambio di rete. Dopo 14 anni su Rai 3 e gli ultimi due su Rai 1, il programma quest’anno passa a Rai 2. I motivi dell’abbandono della rete ammiraglia sono dovuti principalmente agli ascolti, gli ultimi due anni ritenuti […] L'articolo “Che tempo che fa” – Settima puntata del 10 novembre 2019 – Giampaolo Morelli, Fanny Ardant, ...

Italia Si - Manuel Bortuzzo confessa : “Vorrei diventare padre” : Manuel Bortuzzo di Italia Si confessa: “Vorrei avere un figlio” Nella sua presentazione del libro Rinascere – L’anno in cui ho ricominciato a vivere Manuel Bortuzzo si è raccontato senza filtri, come sempre, esprimendo anche un suo grande desiderio: quello di diventare padre, come riporta Il Messaggero. Il pubblico, che lo apprezza ancora di più da quando è nel cast fisso di Italia Si con Marco Liorni, è abituato a ...

Manuel Bortuzzo presenta a Roma il suo libro : “Rinascere. L’anno in cui ho ricominciato a vincere” : Manuel Bortuzzo, la giovane promessa del nuoto azzurro rimasto paralizzato alle gambe dopo la sparatoria nella notte tra il 2 e il 3 febbraio scorso a Roma per uno scambio di persona, ha presentato oggi alla Galleria Alberto Sordi il suo libro “Rinascere. L’anno in cui ho ricominciato a vincere”, edito da Rizzoli. Manuel ha raccontato a Massimo Giletti, intervenuto alla presentazione, cosa significa per lui “rinascere”. “Per me ...

Stimolazione elettrica - come funziona la nuova tecnica che potrebbe restituire la mobilità a Manuel Bortuzzo : (foto: Pixabay) Manuel Bortuzzo nel corso di Che tempo che fa ha annunciato che la sua lesione spinale, come racconta anche nel suo libro Rinascere, non è completa. “Una notizia pazzesca”, a lungo tenuta per sé, come ha commentato il nuotatore, confermando la presenza dopo il colpo ricevuto lo scorso febbraio di un filamento. Di qualcosa – presumibilmente a livello anatomico – che potrebbe aprire le porte a un recupero di funzione, impensabile ...

Manuel Bortuzzo : ho una speranza - lavoro duro e vedremo : Manuel Bortuzzo, il giovane nuotatore ferito con un colpo di pistola, nella notte tra il 2 e il 3 febbraio 2019, in piazza Eschilo a Roma, a sorpresa ha partecipato oggi alla presentazione del Calendario dell'esercito alla Luiss Guido Carli, e ha raccontato un segreto, insieme ad una speranza. "Per me è molto importante è una gran cosa essere qui oggi perché fin da bambino ho sempre sognato di essere un soldato dell'esercito e quindi sentirmi ...