M5s spaccato in Calabria | Aiello rischia il siluramento su Rousseau Alla deputata

(Di domenica 1 dicembre 2019) La candidatura di Francescoa governatore dellaper il M5s non conosce pace. Non bastava la macchia dell’abusivismo edilizio su una sua villa, per la quale è stato già condannatodemolizione di un piano da Tar e Consiglio di Stato. Il docente scelto dai vertici grillini deve ora fare i conti con gli attivisti calabresi, più attratti dal candidato sostenuto dal Pd, l’imprenditore del tonno Pippo Callipo, che già nelle scorse settimane sembrava poter correre per il M5s da civico, salvo poi incassare lo stop di Luigi Di Maio dopo l’annuncio della candidatura. Il nome didovrà passare dalle forche caudine della piattaforma, come ricorda al Corriere della sera laFederica Dieni, che non nasconde la sua preferenza per il candidato accolto dai dem definendolo un «valido candidato». Dopo tanti anni in cui laè stata solo depredata, ...

