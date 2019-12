“Le cose stanno così” XFactor | parla Mara Maionchi e non le manda a dire | guai in vista

Salvini : “La querela di Ilaria Cucchi? La droga fa male”. Il giornalista lo incalza : “Le due cose non c’entrano”. E il leader della Lega reagisce così : “Ilaria Cucchi mi querela? Io continuo a dire che la droga fa male. Secondo lei (rivolto a una giornalista, ndr) fa bene?”. Un gruppo di cronisti chiede a Matteo Salvini di commentare l’annuncio della sorella di Stefano Cucchi intenzionata a querelarlo per la frase sull’assunzione di stupefacenti. Ma il leader della Lega replica sempre con un “la droga fa male”. E quando un giornalista gli fa notare che ...

Emre Can - ancora frecciate alla Juve : “Le cose non stanno andando come speravo” - poi è incerto sul futuro… : Continua a lanciare frecciate alla Juve, Emre Can, quest’anno utilizzato con il contagocce dopo un’estate turbolenta e il cambio di allenatore. Il centrocampista tedesco, che già in passato aveva manifestato un po’ di disappunto, rincara la dose in un’intervista al magazine “Kicker”. “Sono un ragazzo ambizioso – afferma – che vuole sempre competere ai massimi livelli, ma sto imparando ...

Ciclismo - Eddy Merckx : “Le cose stanno andando meglio - sono stato molto fortunato” : Eddy Merckx, secondo quanto riporta CyclingNews.com, ha parlato del suo incidente in bici dello scorso mese, facendo il punto sulle sue condizioni di salute. Il belga avrebbe rivelato che quanto accaduto è stato molto più pericoloso di quanto inizialmente riferito alla stampa. Così Merckx: “Le cose stanno andando meglio ora, ma non vano ancora come dovrebbero. È un po’ troppo difficile da spiegare, ma devo fare ulteriori esami, ed è ...

“Le cose stanno così”. Ambra Lombardo alla fine lo dice : il suo rapporto con Gaetano Arena (e Kikò Nalli) alla luce del sole : Da quando la loro stria è uscita allo scoperto fuori dalle porte del Grande Fratello, Ambra Lombardo e Kiko Nalli sono stati costantemente al centro delle chiacchiere. Un po’ per la differenza di età. Un po’ per la bellezza di Ambra Lombardo, sotto gli occhi di tutti. Un po’ per il nome pesante della ex moglie di Kiko, quella Tina Cipollari opinionista di Uomini e Donne che, seppure in scelta condivisa, forse non ha digerito del tutto l’addio ...

MotoGp - Iannone non si illude in Malesia : “Le cose saranno più complicate rispetto a Phillip Island” : Il pilota dell’Aprilia ha parlato in vista del Gran Premio di Sepang, sottolineando come ci saranno maggiori insidie rispetto all’Australia Il sesto posto ottenuto in Australia mette di buon umore Andrea Iannone, che si prepara adesso ad affrontare in sella alla sua Aprilia il Gran Premio della Malesia, penultimo appuntamento della stagione. Costanza Benvenuti/LaPresse Il pilota di Vasto non si illude comunque in vista della ...

Formula 1 - Binotto mette le cose in chiaro : “Leclerc non poteva rimanere fuori - la Mercedes ha potuto rischiare” : Il team principal della Ferrari ha analizzato la gara di Vettel e Leclerc, esprimendo il proprio punto di vista su quanto successo in gara Mastica amaro la Ferrari in Messico, il Cavallino non rispetta i pronostici della vigilia e consegna la vittoria alla Mercedes, che ringrazia e si prende il Gran Premio con Lewis Hamilton. Photo4/LaPresse Il team di Maranello si consola con il secondo posto di Sebastian Vettel, anche se questo non può ...

“Le cose stanno così”. Per Lapo Elkann si mette malissimo : la soffiata-bomba (dopo la bella notizia) : Il rampollo della famiglia Agnelli, Lapo Elkann, non passa quasi mai inosservato e nelle scorse ore ha manifestato tutto il suo amore nei confronti della sua squadra del cuore, la Juventus. Nonostante sia in vacanza a Bali, l’imprenditore 42enne ha voluto inviare messaggi d’amore per la Vecchia Signora attraverso i social. Il suo entusiasmo è stato ben ripagato dal successo degli uomini di Sarri contro il Bologna grazie alle reti del ...

Eva Henger sfogo doloroso : “Le cose belle finiscono” - è per Mercedesz? : Eva Henger il commovente sfogo: “Ti ritrovi in un mare di dolore”, è riferito alla situazione con Mercedesz? Non è un momento facile, questo, per Eva Henger. L’attrice è in continuo contrasto con la figlia Mercedesz, e pare che con lei sia arrivata a chiudere ogni rapporto. La cosa ovviamente fa male. Allontanarsi da una […] L'articolo Eva Henger sfogo doloroso: “Le cose belle finiscono”, è per Mercedesz? ...

Calenda contro Italia Viva : “Le cose fatte in fretta non funzionano” : Il nuovo partito di Matteo Renzi è già una realtà, anche in parlamento. Ma Carlo Calenda, che in teoria potrebbe contendersi la stessa area politica, non ha fretta. Spiega che il suo partito vedrà la luce a dicembre, con il tesseramento e un nome diverso da “Siamo europei”. Tutto avverrà, spiega, “C

“Le cose succedono”. A ‘Storie Italiane’ Andrea Preti tira fuori tutto. E parla anche di Claudia Gerini : Ospite di ‘Storie Italiane’, la trasmissione di Eleonora Daniele, Andre Preti, il bellissimo modello volto di molte case tra cui Dolce e Gabbana, si è lasciato andare a una lunga serie di riflessioni iniziando dal suo rapporto con la sessualità. Da qualche mese infatti, dallo scorso mese di maggio per la precisione, Andrea Presti ha scelto di non avere più rapporti intimi fino a quando non troverà il grande amore.\\ Una scelta confermata a ...