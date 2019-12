Felice approdo per EMUI 10 sul Huawei P Smart 2019 | consigli per il download

optimaitalia

(Di domenica 1 dicembre 2019) Grande notizia per tutti i possessori di un: l'aggiornamento10 è ora disponibile per lophone di fascia media. Il programma beta del firmware era già in fase estremamente avanzata da tempo ma ora parliamo della versione stabile del prezioso update. La notizia dell'avvio del rilascio definitivo ci viene fornita dall'autorevole fonte tedescaBlog. Il pacchetto software in questione è quello siglato con build 10.0.0.134 (C432E3R1P3). Come si evince dalla stringa C432, il riferimento attuale è ai soli modelli no brand e non certo a quelli serigrafati con gli operatori. I proprietari di unsi vedranno dunque notificare la presenza deldell'aggiornamento10 in queste ore? Non aspettatevi un alert via OTA del pacchetto, chiariamolo fin da subito. Piuttosto, il firmware sarà scaricabile via HiCare, come sta accadendo ...

