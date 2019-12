F1 | Test invernali 2020 | calendario | date e programma

oasport

(Di domenica 1 dicembre 2019) Oggi sul circuito di Yas Marina si conclude ufficialmente il Mondiale di Formula Uno 2019, ma il prossimo campionato è già in rampa di lancio. I primi lavori in vista dell’annata ventura, infatti, inizieranno nei prossimi giorni con iper lo sviluppo delle gomme Pirelli di Abu Dhabi. Due giorni di lavori che le scuderie dovranno sfruttare al massimo, dato che i nuovi regolamenti hanno previsto una decisa sforbiciata sui giorni diper quanto riguarda il. Le novità inizieranno sin daipre-stagionali che, come consuetudine, si terranno a Barcellona sul tracciato del Montmelò. I giorni di lavoro, infatti, saranno ridotti da otto (quattro per due settimane) a sei (tre per due settimane) sempre nell’intenzione di ridurre i costi per i team. I piloti saranno in pista in queste due parentesi: 19-20-21 febbraioe 26-27-28 febbraio. L’occasione sarà di ...

