Sisma in Albania, nuova scossa di 4.5

Unafortedi assestamento, di magnitudo 4.5 della scala Richter, è stata registrata in. L'epicentro è stato individuato, secondo l'istituto sismologico albanese, a pochi chilometri a nord di Durazzo. Laè stata avvertita anche nella Capitale albanese, Tirana. Non si hanno notizie di vittime o danni. Il bilancio del terremoto di martedì scorso è salito a 51 morti. Il governo riferisce che non si scava più tra le macerie dei palazzi crollati.(Di domenica 1 dicembre 2019)