Salvini:Mes rappresenta enorme rischio

Sul Mes "rispondo con le parole del governatore di Bankitalia:un",ha dettointerpellato sull'argomento a Milano. "Si rischia di usare soldi dei risparmiatori italiani per salvare le banche tedesche e io penso che i soldi degli italiani vadano usati per aiutare altri italiani". ha aggiunto. E poi: sono proprio curioso di sentire cosa dirà il presidente del Consiglio che lunedì andrà in Parlamento a spiegare "se ha svenduto i risparmi e la sovranità del Paese".(Di sabato 30 novembre 2019)