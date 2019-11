Grave infortunio per Asia Argento | sfuma la sua avventura a Pechino Express

“Grave infortunio”. Asia Argento - arriva la soffiata : costretta ad abbandonare : Nel febbraio 2020 avrà inizio la nuova edizione del reality show, ‘Pechino Express’, che sarà condotto da Costantino della Gherardesca. Sono dieci le coppie che gareggiano: I Gladiatori con Max Giusti e Marco Mazzocchi; Padre e Figlia con Marco Berry e la figlia Ludovica; Le Figlie d’Arte con Asia Argento e Vera Gemma; I Wedding Planner con Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi.E ancora: Le Collegiali con Nicole Rossi e Jennifer Poni; Gli Inseparabili ...

Sci alpino - l’Italia spera nell’ascesa di Emanuele Buzzi. La grande beffa di Wengen e un Grave infortunio da mettere alle spalle : La gioia per il miglior risultato della carriera e subito dopo il dolore per un infortunio che mette fine all’intera stagione. E’ tutto quello che ha provato Emanuele Buzzi nell’incredibile 19 gennaio scorso. Era il giorno della discesa di Wengen, che vide il velocista altoatesino chiudere in un’ottima sesta posizione, prima di farsi male e di mettere fine alla sua stagione. Una felicità per quel piazzamento durata ...

Sci alpino - Christoph Innerhofer ci riprova dopo un Grave infortunio. Una carriera ancora lunga - con il sogno Milano-Cortina 2026 : Era il 22 marzo di quest’anno. Christof Innerhofer stava disputando il supergigante dei Campionati Assoluti di sci alpino di Cortina. In un solo istante tutto è andato in fumo. Caduta, ginocchio sinistro che fa crack assieme ai legamenti, e sensazione che, ad oltre 34 anni, tutto questo possa tramutarsi in uno stop definitivo. Invece, ben conoscendo il carattere del fuoriclasse di Gais. appena conclusa l’operazione all’arto ...

Buon compleanno Leonardo Pavoletti - il Grave infortunio nel momento migliore della carriera : Non solo Manolo Gabbiadini, oggi è il compleanno di un altro attaccante, stiamo parlando di Leonardo Pavoletti. Si tratta di un attaccante completo, forte fisicamente e molto bravo nel far salire la squadra, la sua principale qualità è però il colpo di testa, nel dettaglio è quasi insuperabile in questo fondamentale, la media realizzativa è impressionante. Arriva tardi nel calcio che conta, le prime esperienze sono infatti con ...

James Rodriguez - infortunio meno Grave del previsto - starà fuori 3 settimane : Nessuna rottura del crociato per James Rodriguez. Il report dello staff medico del Real Madrid sul trequartista colombiano infortunatosi con la sua Nazionale, riporta che soffre di un legamento interno slogato del ginocchio sinistro. L’ex Bayern Monaco, ha fatto ritorno oggi a Madrid dove si è sottoposto ai controlli medici del caso. Per lui i medici hanno preventivato uno stop di 3 settimane, quindi dovrebbe tornare in campo direttamente ...

Grave infortunio per Kouamè con la Costa d’Avorio : Il Corriere della Sera riporta in merito all’infortunio occorso all’attaccante del Genoa Kouamè durante la partita contro il Sudafrica. infortunio Kouamè – L’attaccante genoano, assente contro il Napoli al San Paolo, ha riportato la rottura del crociato al ginocchio sinistro. Il quotidiano riporta: “Si è avverato il peggio. Brutte notizie per il Genoa in vista della ripresa del campionato. Il giovane ...

Sampdoria in ansia per l'infortunio di Bonazzoli - nulla di Grave per Ronaldo Vieira : La Sampdoria sta lentamente uscendo dalla crisi. Il pareggio con l’Atalanta, forse un po' brutto in campo, ma preziosissimo in termini di classifica, ha confermato i progressi fatti dalla squadra di Ranieri. Il nuovo tecnico è partito dalla difesa per riorganizzare una squadra che con Di Francesco è sembrata allo sbando. Così Audero è uscito imbattuto tre volte nelle ultime cinque giornate e, guarda caso, i blucerchiati hanno messo in fila 6 ...

Dall’infermeria : infortunio Allan non Grave : infortunio Allan non grave Buone notizie dall’infermeria del Napoli: non grave l’infortunio di Allan. Il brasiliano, infatti, oggi si è sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato un trauma distorsivo del ginocchio destro con interessamento del tendine popliteo. A renderlo noto è stato lo stessa SSC Napoli. Il forte centrocampista sarà sicuramente assente contro la Roma. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL ...