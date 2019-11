DIRETTA Sorteggi Europei 2020 | i gironi Live | orario d’inizio | tv | streaming e programma

Fonte : oasport

(Di sabato 30 novembre 2019) Oggi, sabato 30 novembre (ore 18.00), si terrà ilo deglidi calcio, al Romexpo di Bucarest (Romania). Nella capitale rumena si definiranno idella rassegna continentale itinerante che andrà in scena il prossimo anno dal 12 giugno al 12 luglio. All’evento parteciperanno 24 selezioni che saranno divise in seida quattro squadre ciascuno, le prime due classificate e le quattro migliori terze accederanno agli ottavi di finale dove prenderà il via la fase a eliminazionedi questa manifestazione che, per la prima volta nella propria storia, si terrà in diversi Paesi. L’esordio sarà in Italia, il 12 giugno, allo stadio Olimpico di Roma. Si giocherà poi anche in altre città: Copenaghen, Bucarest, Dublino, Blbao, Budapest, Glasgow, Baku, Monaco di Baviera, Londra e San Pietroburgo. La Nazionale di Roberto Mancini è certa di essere ...

