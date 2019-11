Dimesso dall' ospedale | 29enne muore di meningite

Pierpaolo muore a 29 anni. Appena Dimesso dall’ospedale - poi la tragedia : Pier Paolo Padovani aveva solo 29 anni. La tragedia inizia con una febbre altissima. Un malore atipico, che ha portato Pier Paolo a rivolgersi subito al pronto soccorso dell’ospedale di Cona. Febbre molto alta e mal di testa. Alcuni accertamenti, che sommariamente hanno spinto i medici a dimettere il ragazzo. Poi l’epilogo. Neanche 24 ore dopo, le condizioni di salute di Pier Paolo sono peggiorate. No ci si spiega come possa ...

Jimmy Carter è stato Dimesso dall’ospedale dov’era stato ricoverato 2 settimane fa : L’ex presidente degli Stati Uniti Jimmy Carter è stato dimesso dall’ospedale della Emory University di Atlanta, dove era stato ricoverato due settimane fa e sottoposto a un’operazione per ridurre la pressione di sangue nel cervello, provocata da alcune recenti cadute.

Roma - trovato morto nella sua abitazione : era appena stato Dimesso dall'ospedale : dimesso dall'ospedale è morto poi in casa. Un uomo di 54 anni è stato trovato senza vita ieri mattina nell'abitazione della madre in via Bernardo da Bibbiena, in zona...

Sinisa Mihajlovic - un mese fa il trapianto di midollo osseo : è stato Dimesso dall’ospedale : Sinisa Mihajlovic è stato dimesso ufficialmente dall’ospedale Sant’Orsola di Bologna, dove è in cura dallo scorso luglio. L’allenatore serbo, malato di leucemia, lo scorso 29 ottobre è stato sottoposto a un trapianto di midollo osseo. Lo rendono noto lo stesso ospedale e il club in un comunicato. Mihajlovic oggi (venerdì) per il secondo giorno consecutivo era presente a Casteldebole, il centro d’allenamento dei rossoblu. ...

Mihajlovic torna a casa. Sinisa è stato Dimesso dall'ospedale dopo il terzo ciclo di chemio : L’allenatore del Bologna, Sinisa Mihalovic, ha lasciato nella tarda mattinata di oggi l’ospedale Sant’Orsola di Bologna, una volta completato il terzo ciclo di chemioterapia contro la leucemia. A darne la notizia la moglie Arianna su Instagram dove ha postato una foto abbracciata al marito con la didascalia: “Più bella cosa non c’è. Di nuovo a casa”. View this post on InstagramA post shared ...

Lega Serie A - Miccichè si è Dimesso dalla carica di presidente : Gaetano Miccichè ha appena comunicato ai suoi più stretti collaboratori e alle istituzioni di vertice dello sport la sua decisione di dimettersi da presidente della Lega Calcio. Nell’ottobre scorso la Procura della Federcalcio aveva aperto un’indagine sulla regolarità del voto dell’assemblea di Lega del marzo 2018, guidata dall’allora commissario Malagò, nella quale fu eletto presidente Gaetano Miccichè. A breve è ...

Giorgio Tirabassi Dimesso dall’ospedale dopo l’infarto : è “in ottime condizioni cliniche” : Giorgio Tirabassi è stato dimesso ieri sera dall’ospedale di Avezzano dove era stato ricoverato venerdì scorso a seguito di un infarto. Tirabassi è ‘in ottime condizioni cliniche’ come recita il bollettino medico. Lasciando l’ospedale l’attore ha ringraziato l’équipe medica del reparto di cardiologia-Utic-emodinamica, diretto dal dr. Giuliano Valentini, direttore sanitario Lora Cipollone. L'articolo Giorgio ...

