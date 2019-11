Tempa Rossa | accordo sulle compensazioni di Total e Shell alla Regione Basilicata Dubbi

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 29 novembre 2019) È cosa fatta l’conper lo sfruttamento dei pozzi petroliferi che fanno capo al centro oli di, fra Corleto Perticara (Potenza) e Gorgoglione (Matera), anche se le prospettive future del territorio sono molto meno chiare per Confindustria, Confapi e Pensiamoche avrebbero preferito un maggiore confronto. E mentre è stato proprio il presidente della, Vito Bardi, ad annunciare leche saranno garantite, in relazioneconcessione ‘’, da parte die Mitsui Italia, c’è chi chiede si faccia chiarezza su un’altra vicenda tutt’altro che risolta. Il portavoce M5S in consiglio regionale Gianni Perrino ha infatti presentato un’interrogazione per avere delucidazioni sulla conformità antisismica dell’impianto. Una richiesta che parte da quanto emerso nell’indagine sulla morte dell’ex generale Guido ...

