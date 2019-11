Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 29 novembre 2019) E così asiamo arrivati aled è iniziata la guerra delle. La sindaca ordina di portare idia Civitavecchia e il presidente della regione Lazio risponde, ordinando acapitale di trovare subito siti per lo smaltimento nel territorio comunale. Intanto icrescono e la raccolta differenziata è ridotta ai minimi termini. Ma tutte questeche valore hanno? Forse sarebbe bene rileggersi l’art. 191 della legge ambientale, che ammettecontingibili esolo se rispettano condizioni e limiti molto stringenti, più volte messi in luce dalla giurisprudenza. Ci vuole, infatti, una situazione di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente cui non si possa altrimenti provvedere, e cioè una situazione del tutto imprevedibile dovuta a fatti eccezionali (terremoto, inondazione ecc.). Quando in ...

ilfattoblog : Roma, l’emergenza rifiuti non si risolverà a colpi di ordinanze urgenti - TutteLeNotizie : Roma, l’emergenza rifiuti non si risolverà a colpi di ordinanze urgenti - Antonio41835659 : RT @paolocristallo: Cdx e csx, con la complicità dei giornalisti venduti, attaccano un giorno si e l'altro pure 'l'incapace Virginia #Raggi… -