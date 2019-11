Kendrick Lamar finalmente in Italia | annunciata una data a Roma

Kendrick Lamar a Rock In Roma nel 2020 - biglietti in prevendita per l’atteso ritorno in Italia : Kendrick Lamar a Rock In Roma per un unico concerto in Italia. La notizia è di oggi: Kendrick Lamar è l'ultimo artista internazionali annunciato in ordine di tempo per la nuova edizione della manifestazione Rock In Roma. Il poeta dell'hip hop, vincitore del Premio Pulitzer 2018, finalmente approda in Italia per un'unica data in programma nella capitale. La data del concerto di Kendrick Lamar a Rock In Roma è quella del 7 luglio. ...