Viva RaiPlay! | la puntata più ' politica' tra nomine Rai | Salvini e sardine

Fonte : blogo

(Di giovedì 28 novembre 2019) Fiorello modulain maniera sempre un po' diversa. Dipende sì dagli ospiti, come notato anche ieri, ma anche dalla sua serata, come del resto può avvenire in uno show live teatrale. E così questa ottavadel ciclo 'regular' ha inizio e si conclude in modo più confidenziale, nonostante i 'fuochi' d'artificio col doppio Tg1 tra Emma D'Aquino ospite in studio e Francesco Giorgino alla conduzione dell'edizione delle 20. L'inizio con Pintus rallenta il ritmo e in Fiorello si adegua, concedendosi il monologo forse più 'politico' del programma o quantomeno più 'frizzante' per i vertici Rai all'ascolto. Si fa cenno, infatti, alleRai, agli slittamenti, alla distrubuzione delle cariche che segue ancora il manuale Cencelli, ai dissensi incrociati che stanno portando a uno stallo che vede l'AD Salini vicino all'"ADdio" per dirla con Fiore. "E intanto che i partiti hanno ...

Fiorello : Viva i @coldplay! (e Cremonesi rosica...) Stasera nuova puntata di @vivaraiplay in diretta alle 20.35 su @RaiPlay… - Raiofficialnews : ??@Fiorello arriva in Canada, Sudamerica, Africa, Asia e Australia: da oggi #VivaRaiPlay è in diretta su @ItaliaRai… - agostinotummini : @RaiPlay @Fiorello @ninazilli @jaxofficial Quando voglio e dove voglio viva RaiPlay -