Un dataset pubblico per studiare il calcio e analizzare le performance dei futuri campioni

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 28 novembre 2019) È stato pubblicato su “Nature Scientific Data” (www.nature.com/articles/s41597-019-0247-7) il più grandeliberamente accessibile per fini di ricerca che permette di valutare ledei calciatori attraverso un algoritmo basato su Intelligenza Artificiale. La ricerca – frutto della collaborazione, all’interno del progetto “SoBigData”, tra l’Università di Pisa, l’Istituto di Scienza e Tecnologie dell’Informazione (ISTI) del CNR e l’azienda Wyscout/Hudl – ha consentito di rendere pubblici molti dati relativi al. Nelsono infatti riportati i dati della stagione 2017/18 dei cinque principali campionati nazionali dell’Europa (Francia, Germania, Inghilterra, Italia e Spagna), oltre alle ultime edizioni degli Europei 2016 e dei Mondiali 2018. Per tutte queste competizioni l’algoritmo ...

