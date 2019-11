TikTok respinge le accuse dell' utente Feroza Aziz | Non è stata censura | ma errore

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 28 novembre 2019) Non si è trattato di, ma diumano.lemosse dall’, che aveva pubblicato sul social una critica al trattamento riservato dalla Cina ai musulmani. L’accounta 17enne americana era stato bloccato. “Si è trattato di undi moderazione umana, il suo profilo è stato ripristinato dopo un’ora”, spiegano dal social. Nel filmato - che ha superato il milione e mezzo di visualizzazioni - la ragazza fingeva un tutorial per muovere un’accusa: “In Cina stanno deportando i musulmani nei campi di concentramento per convertirli: chi non lo fa non torna vivo”. Pechino sostiene si tratti di centri di formazione, per impartire nuove competenze e aiutare a sradicare e prevenire l’estremismo. “Vorremmo scusarci con l’per ...

