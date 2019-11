Sciopero per il clima in 100 città

Il movimento di Fridays For Future torna in piazza in tutto il mondo. Manifestazioni per l'ambiente in 100italiane per chiedere risposte immediate alla crisitica. "Sarà una giornata di festa e di lotta-dicono gli attivisti-durante la quale alzeremo ancora di più la nostra voce, la voce di una generazione che non vuole rassegnarsi, il futuro non è scritto e possiamo riprendercelo". E per la prima volta accanto ai giovani ambientalisti, dopo l'invito arrivato dai ragazzi di Greta, ci saranno anche le "sardine".(Di venerdì 29 novembre 2019)