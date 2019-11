Maria De Filippi | appello da un volto di Rai1 | “Voglio lavorare con te”

Fonte : lanostratv

(Di giovedì 28 novembre 2019)De, Emanuela Aureli vuolecon lei: il suo desiderio Emanuela Aureli è da anni che lavora come coach a Tale e Quale Show di Carlo Conti. Tuttavia forse questo ruolo potrebbe adesso risultarle un po’ stretto. Difatti la donna, in un’intervista rilasciata al settimanale Ora, ha confessato schiettamente che nei suoi sogni nel cassetto ci sarebbe anche quello diprima o poi conDe: “Se mi chiamasse percon lei risponderei soltanto: ‘sia fatta la tua volontà…'” Emanuela Aureli non ha però specificato in quale dei tanti programmi presentati dalla nota conduttrice vorrebbe, anche se forse quello più adatto potrebbe risultare Amici vista tutta l’esperienza accumulata negli anni come coach nello show di Carlo Conti.Depotrebbe davvero farci un pensierino? Prenderà in seria ...

