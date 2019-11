Fonte : ilfogliettone

(Di giovedì 28 novembre 2019) Le malattie infiammatorie croniche intestinali (MICI, secondo l`acronimo italiano, o IBD - Inflammatory Bowel Diseases - secondo quello anglosassone) sono patologie infiammatorie croniche dell`intestino e si distinguono indi. Recenti studi hanno dimostrato che sembrano esserci piccole differenze nella loro incidenza a seconda del genere. C`è una leggera predominanza nel sesso femminile per quanto riguarda ladi; al contrario, laprevale leggermente tra gli uomini. Sulleperò è necessario porre un`attenzione particolare, visto che queste patologie possono avere un impatto su quasi ogni fase della vita, dalla prima mestruazione alla gravidanza, fino alla menopausa.Se ne parla a Riccione, presso il Palazzo dei Congressi, in occasione del X Congresso Nazionale IG-IBD. L`iniziativa si propone di porre l`attenzione ...

ilfogliettone : Malattia di Crohn e colite ulcerosa, più a rischio le donne - - ALMATEC_SOCIAL : ECCO Guidelines on Therapeutics in Crohn’s Disease: Surgical Treatment - Linee guida ECCO sulle terapie nella malat… - youfullwellness : #yourfullwellness Linee guida per la terapia nella malattia di Crohn. -