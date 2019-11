Fonte : quattroruote

(Di giovedì 28 novembre 2019) Laha aggiornato con i nuovi allestimenti S-due dei suoi modelli di punta per il mercato brasiliano, la cinque portee la berlina, che si vanno ad aggiungere al pick-up, già disponibile in questa versione. Portato al debutto dallaTipo e dalla 500X al Salone di Ginevra del 2017, l'coniuga dei dettagli estetici sportivi con una ricca dotazione di optional. Questi tre modelli vanno ad aggiungersi alla variegata gamma dellebrasiliane. Dettagli neri e finiture esclusive. La versione S-dellaè disponibile con i motori tre cilindri 1.0 FireFly da 77 CV e quattro cilindri 1.3 da 109 CV, ai quali si abbinano dei cerchi di lega da 15" (d'acciaio sulla 1.0), finitura cromata scura per gli inserti esterni, calotte degli specchietti retrovisori e spoiler verniciati di nero, cristalli posteriori oscurati, fari fendinebbia, ...

dinoadduci : Fiat - Su Argo, Cronos e Toro arriva l'allestimento S-Design - quattroruote : La #Fiat ha lanciato in #Brasile le nuove versioni S-Design delle #Argo, #Cronos e #Toro - ClubAlfaIt : #Fiat lancia in Brasile il pacchetto S-Design per Argo, Cronos e Toro #FiatCronos #FiatToro -