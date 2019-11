Clima | Parlamento Ue | “Esiste un’emergenza ambientale in tutto il mondo Commissione

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 28 novembre 2019) “Un’emergenzain Europa e nel”. Così è scritto nella risoluzione approvata daleuropeo e con la quale si chiede alladi garantire che tutte le proposte legislative e di bilancio pertinenti siano in linea con l’obiettivo di limitare il riscaldamento globale al di sotto di 1,5 gradi Celsius rispetto ai livelli preindustriali, come previsto dall’Accordo di Parigi. Una richiesta che arriva a pochi giorni dalla Cop25, la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamentitici, che si terrà a Madrid dal 2 al 13 dicembre. Il documento è stato approvato con una larga maggioranza di 430 voti, a fronte dei 190 contrari e dei 34 astenuti, e chiede che in occasione della Cop25 venga presentata una strategia che abbia come obiettivo quello del raggiungimento della neutralitàtica entro il 2050 e che la nuova presidente della ...

