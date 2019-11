Borsa Hong Kong apre a -0,71%

Ladila seduta in brusca correzione dopo la firma del presidente Usa Donald Trump all'"Human Rights and Democracy Act", il pacchetto di misure a sostegno delle proteste in corso da oltre 5 mesi nell' ex colonia, alimentando le incertezze sulla 'fase uno' dell'accordo sul commercio tra Usa e Cina. L'Hang Seng cede lo 0,71% a 26,763.63. Poco mosse e in calo Shanghai (-0,83 punti a 2.902,36 punti) e Shenzhen (-0,30 punti a 1.601.70).(Di giovedì 28 novembre 2019)