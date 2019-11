Luis Enrique torna ct della Spagna | Moreno via perché non voleva restituirmi la

Fonte : agi

(Di mercoledì 27 novembre 2019)Enrique si è reinsediato ufficialmente come ct, cinque mesi dopo lo stop deciso per stare vicino alla figlioletta malata, e ha spiegato il motivo che ha portato all'allontanamento del suo vice, Robert, che lo aveva temporaneamente sostituito alla guida delle Furie Rosse. "L'unico responsabile del fatto cheoggi non sia qui con noi sono io, nessun altro", ha premesso l'ex allenatore di Roma e Barcellona. "Il 12 settembre", ha raccontato in una conferenza stampa, "abbiamo avuto un incontro a casa mia e ho percepito la sua voglia di dirigere la nazionale all'Europeo, per poi tornare a farmi da vice dopo il torneo". "Comprendo che gli faccia piacere allenare, che questa è l'opportunitàsua vita e che ha lavorato tanto per arrivare a questo momento”, ha spiegatoEnrique che lo aveva come collaboratore da otto ...

