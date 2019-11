Kenya | Coca cola e birra ai neonati per farli morire perché l' aborto è illegale

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Impossibilitate a interrompere la loro gravidanza legalmente, sarebbero ricorse all'utilizzo die altre bevande gassate per fari loro figli. Accade in, dove alcuni attivisti per i diritti umani hanno denunciato il fatto che vede al centro diverse madri, che sarebbero costrette a ricorrere a questi metodiprive di certificati legali di. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il Paese africano sarebbe al centro di una vera e propria "crisi di infanticidio", anche a causa dello stato di povertà in cui versano queste donne, a cui risulterebbe impossibile riuscire a mantenere altri bambini.Così, in alcuni casi le madri utilizzerebbero la celebre bibita americana,allo zenzero o altre bevande al posto del latte materno. Secondo quanto riportato dal quotidiano, un numerosi bambini sarebbero stati abbandonati in fin di vita in discariche ...

Federicobarald3 : RT @magicaGrmente22: Le madri non riescono a sostenere loro stesse e i figli a causa dell’estrema povertà e quindi sono obbligate a farli n… - carmen_piscopo : Mamme uccidono figli con la Coca-Cola perché nel paese l'aborto è illegale, allerta umanitaria in Kenya… - LimeMagazineU : Kenya, le madri uccidono i propri neonati con la Coca-Cola perché l’aborto è illegale -