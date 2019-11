Carlo Alberto Dalla Chiesa | dopo 37 anni lo Stato dovrà risarcire i figli

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Il 3 settembre del 1982 il generaleveniva ucciso in un agguato da Cosa Nostra, e da quel momento per iè iniziata una vita non semplice, fatta di sofferenza e ricordi dolorosi da sopportare anche col passare del tempo. La II sezione della Corte d'appello di Milano ha ribaltato la sentenza di primo grado del 2018, che aveva deciso che idel generale non avevano diritto ad alcun risarcimento. Lo400mila euro a testa aiNel 1999 èistituito il "Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso", fondo gestito dal ministero dell'Interno. Quest'ultimo aveva negato il diritto di risarcimento aidel generale, in quanto erano stati oltrepassati i dieciutili per intentare la causa civile inerente al possibile risarcimento. Oltre a questo ala famiglia avrebbe ...

_Carabinieri_ : #Messina: presso la sede del Comando Interregionale #Carabinieri si è conclusa la mostra dedicata al Generale Carlo… - corra_franco : RT @LaVeritaWeb: Uno studio realizzato da tre economisti del collegio Carlo Alberto di Torino mostra che della presenza di navi europee e i… - GiuseppinaBuce1 : RT @LaVeritaWeb: Uno studio realizzato da tre economisti del collegio Carlo Alberto di Torino mostra che della presenza di navi europee e i… -