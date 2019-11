Autostrade | la magistratura | Non hanno il controllo | pronti a intervenire

Fonte : liberoquotidiano

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Dopo l'ondata di maltempo delle ultime settimane, il "grave stato di degrado delle infrastrutture" è emerso con tutta evidenza. Proprio alla sottovalutazione di tale stato ha fatto riferimento il procuratore capo di Genova, Francesco Cozzi, quando ha commentato il crollo di una parte del viadotto su

Trappetta1 : #agorarai state dicendo che: i ponti sono marci, peró bisogna aspettare sentenza della magistratura e cmq non si pu… - Marinotoma : RT @maurorizzi_mr: ?? Decisione senza precedenti di Autostrade: chiudono due viadotti dell'A26 a Masone, in vista di un possibile sequestro… - diego4all : RT @maurorizzi_mr: ?? Decisione senza precedenti di Autostrade: chiudono due viadotti dell'A26 a Masone, in vista di un possibile sequestro… -