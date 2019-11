SHAMELESS - Recensione 10x03 | Which America?

SHAMELESS - Recensione 10x02 : Sleep Well My Prince For Tomorrow You Shall Be King : I Gallavich sono tornati! Come vi sono sembrati? E che ne pensate degli altri personaggi? Commentate con noi!Attenzione: Spoiler!Riecco i Gallavich! Pensavate di rivederli follemente innamorati e sempre in intimità? E invece no: Ian e Mickey sembrano una vecchia coppia di sposi costretti a condividere gli stessi spazi, che brontolano e discutono da mattina a sera. La prigione fa questo effetto, indubbiamente, ma siamo certi che si tratti ...