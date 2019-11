Marco Columbro torna in tv | “Ma non dimentico ‘l’affronto’ di Barbara d’Urso”

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 novembre 2019) Dopo 16 anni,in tv da protagonista, con un programma tutto suo (GreenBiz su Business24), ma non dimentica quanto accaduto qualche settimana fa a “Live non è la D’Urso” – quando si è scagliato contro la conduttrice urlandole “vengo lì e ti strappo il vestito” – e così, prima di andare in onda, ha ricordato nel dettaglio come sono andate le cose conD’Urso. “Al mio agente era stato detto che mi invitavano per parlare di quello che faccio nella vita oggi – ha raccontatoin un’intervista al Corriere -. Mentre vado, mi chiama la mia fidanzata e mi dice che avevano anticipato un servizio intitolato ‘ecco i vip che non arrivano a fine mese’ e avevano messo anche la mia foto. Arrivo in camerino, ne discuto con un’autrice e il mio agente e l’autrice assicura che parleremo solo ...

