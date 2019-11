Juventus-Atletico Madrid stasera in tv | a che ora inizia e come vederla gratis e in

Fonte : oasport

(Di martedì 26 novembre 2019) La qualificazione agli ottavi è cosa fatta,si lotta per il primo posto: oggi, martedì 26 novembre, laaffronterà l’nel match valido per la quinta e penultima giornata della prima fase a gironi della Champions League di calcio. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 21.00, e le due formazioni scenderanno in campo conoscendo il risultato di Lokomotiv Mosca-Bayer Leverkusen, che scatterà alle ore 18.55. Per i bianconeri però nulla conta il risultato dell’altra sfida nella corsa al primo posto. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari della sfida della quinta giornata della Champions League 2019-2020 di calcio. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Canale 5 ed in abbonamento su Sky Sport Uno, e Sky Sport canale 252, mentre la diretta streaming sarà fruibile gratuitamente su Mediaset Play ...

juventusfc : «Rispettiamo l’Atletico, giochiamo per vincere» ?? Parola di Mister #Sarri e @G_Higuain ?? - juventusfc : Domani sarà #UCL ?? Oggi in campo al #JTC ?? ?? - juventusfc : Come gioca l'@Atleti? Che partita è stata al @Metropolitano? Leggetelo qui ?? -