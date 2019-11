Genova | riapre la A26 | ma continuano le verifiche

Fonte : tg24.sky

(Di martedì 26 novembre 2019) L'autostrada A26 sarà riaperta parzialmente entro le ore 12 di oggi. Lo fa sapere Autostrade per l'Italia. Una soluzione che consentirà di svolgere letecniche sulle opere, pur lasciando una possibilità di transito agli automobilisti e non isolare. La nota di Autostrade per l'Italia Autostrade per l'Italia (Aspi) ha comunicato con una nota che la circolazione sulla tratta compresa tra l'allacciamento con l'autostrada A10 e lo svincolo di Masone riprenderà in entrambe le direzioni di marcia. "Nel corso della notte - spiega Aspi - la Direzione di Tronco didi Autostrade per l’Italia ha realizzato uno scambio di carreggiata tale da garantire una corsia di scorrimento per senso di marcia. L’assetto predisposto consentirà comunque l’adozione delletecniche sulle opere, così come pianificato già ieri". La chiusura disposta dalla Procura La chiusura ...

