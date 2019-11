Come l’intelligenza artificiale sta modificando la società

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 26 novembre 2019) Nei prossimi 60 secondi, nel mondo, ci saranno 3,8 milioni di interrogazioni su Google, 4,5 milioni di video visti su Youtube, 1,1 milioni di log in su Facebook, 188 milioni di Mail inviate. Entro il 2022, 1 lavoro su 2 non esisterà più e il centro dell’e-commerce passerà dagli Usa all’area Asia-Pacifico. La tecnologia sta già cambiando il nostro modo di essere, produrre e consumare. Cosa ci dovremo aspettare? – Afferma Stefano Monticelli Presidente di Federconsumatori Lazio – Nel 2022, più un lavoratore su due sarà un Robot, gli acquisti si faranno tramite un voice bot e la realtà aumentata consentirà di vedereci starà bene un abito indosso. Poi dovremo affrontare problemi che oggi non immaginiamo nemmeno – Per esempio, quanto dovremo aspettare perché un paziente porti in tribunale un medico che ha ignorato la diagnosi di una macchina? – Oppure, un’auto ...

manuelamimosa : @chiaralessi Vabbè... come sparare sulla crocerossa.. chi erano Archizoom? L’intelligenza mica passa di moda... - pbenedetti50 : RT @janavel7: Oltre alla fascia protetta per i bambini dovrebbe esistere una fascia protetta per l'intelligenza: niente talk show fino alla… - brongosalvatore : RT @janavel7: Oltre alla fascia protetta per i bambini dovrebbe esistere una fascia protetta per l'intelligenza: niente talk show fino alla… -