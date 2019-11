Alberto Matano e Lorella Cuccarini in diretta | “Siamo preoccupati”

Alberto Matano in palestra prima della diretta. Cuccarini fa un appello : La vita in diretta, Alberto Matano si allena prima di andare in onda: la foto su instagram Andrà in onda oggi, lunedì 25 novembre 2019, su Rai1 a partire dalle 16.50 una nuova puntata de La vita in diretta, con Alberto Matano e Lorella Cuccarini. E a distanza di qualche ora dal ritorno del programma dopo la consueta pausa per il weekend, Alberto Matano ha pubblicato una foto su instagram che lo ritrae in palestra (visibile in alto), intento a ...

“La vita in diretta cancellata”. Lorella Cuccarini e Alberto Matano ‘a casa’ : la decisione della Rai : ‘La vita in diretta’ non sta riscuotendo enorme successo, nonostante i conduttori Lorella Cuccarini ed Alberto Matano lavorino costantemente con dedizione e grande professionalità. I risultati raggiunti negli ascolti non sono grandiosi: lo share varia dal 13 al 15% e spesso non si riescono a collezionare nemmeno due milioni di telespettatori.Ma la notizia riportata da ‘Tv Blog’ è davvero clamorosa e per certi versi decisamente inaspettata. I ...

La Vita in Diretta chiude? A rischio Lorella Cuccarini e Alberto Matano : Lorella Cuccarini e Alberto Matano a rischio: La Vita in Diretta non andrà più in onda? Un titolo di questo articolo apparentemente esagerato, che probabilmente non lo è. La Vita in Diretta chiude? Lo storico programma del pomeriggio del primo canale della Tv di Stato, nato su Rai2, condotto da Lorella Cuccarini e Alberto Matano potrebbe chiudere i battenti. È questa l’indiscrezione lanciata dal portale TvBlog. A breve ci saranno nuove ...

Alberto Matano prima della Vita in diretta : “Sono sfatto - ma felice” : La Vita in diretta, Alberto Matano stanco, ma felice: “La giornata inizia con un grande sprint” Oggi Alberto Matano ha iniziato la giornata con un’ottima notizia: La Vita in diretta ha raggiunto ieri ottimi ascolti, segnando il record stagionale. E per tale ragione, dopo il suo consueto allenamento, ha voluto pubblicare un video su instagram per ringraziare tutti: “Allenamento finito…Sono un po’ sfatto, ma ...

La vita in diretta - Alberto Matano svela : “Sento molta responsabilità” : Alberto Matano parla de La vita in diretta e fa una rivelazione spiazzante Alberto Matano è uno dei grandi protagonisti della stagione televisiva, nonché il conduttore insieme a Lorella Cuccarini de La vita in diretta. Il giornalista, ex volto del Tg1, ha rilasciato un’intervista al settimanale TeleSette dove ha fatto una dichiarazione sul come stia vivendo questa nuova esperienza e ha detto… “Ogni giorno dobbiamo avere una ...

Alberto Matano fa un annuncio sbagliato a La vita in diretta : La vita in diretta: Alberto Matano commette uno sbaglio e si scusa con i telespettatori Hanno aperto la breve anteprima (in onda per pochi minuti a partire dalle 16.50) della puntata de La vita in diretta di oggi, venerdì 25 ottobre 2019, parlando della giornata della pasta, che è proprio quella odierna, e del cambio dell’orario previsto per domenica, Lorella Cuccarini e Alberto Matano. E proprio parlando dello spostamento delle lancette ...

Raffaella Carrà attacca La vita in diretta di Alberto Matano e Lorella Cuccarini : Raffaella Carrà critica La vita in diretta con Alberto Matano e Lorella Cuccarini Durante la conferenza stampa di A raccontare comincia tu, il programma che tornerà a condurre su Rai 3 da giovedì 24 ottobre, Raffaella Carrà si è scagliata contro La vita in diretta di Lorella Cuccarini e Alberto Matano. La conduttrice non approva […] L'articolo Raffaella Carrà attacca La vita in diretta di Alberto Matano e Lorella Cuccarini proviene da ...

Alberto Matano prima de La vita in diretta : “Qui c’è un casino!” : La vita in diretta, Alberto Matano: “C’è un casino bestiale” Oggi c’è un po’ di confusione nel dietro le quinte della vita in diretta come testimoniato sui social da Alberto Matano. Difatti quest’ultimo è entrato dapprima nel camerino di Lorella Cuccarini e successivamente nel suo, dove sono state sorprese le varie truccatrici e costumiste impegnate a parlare. E probabilmente avranno alzato un po’ troppo ...

Lorella Cuccarini su Alberto Matano : “Non ci mettiamo mai d’accordo…” : La vita in diretta, gag di Lorella Cuccarini con Alberto Matano: “Non ci mettiamo d’accordo!” Anche la puntata de La vita in diretta di oggi, venerdì 18 ottobre 2019, si è aperta con una divertente gag dei due padroni di casa, Alberto Matano e Lorella Cuccarini, che ormai ogni giorno danno il via al programma con siparietti allegri, prima di iniziare a trattare temi molto seri. Non a caso nei primissimi minuti della diretta ...

“L’ho fatto per amore”. Sandra Milo in lacrime a ‘La Vita in Diretta’ - Alberto Matano si commuove : Sandra Milo torna in tv. La popolare attrice è stata ospite de ‘La Vita in Diretta’. Nei mesi scorsi aveva fatto parlare di sé per le sue dichiarazioni sulla sua condizione economica e sugli ultimi anni vissuti tra mille difficoltà. Sandra Milo, attrice tra le più amate in Italia si era lasciata andare a un pianto liberatori e così è successo ance nell’ultima puntata di ‘La Vita in Diretta’. Alberto Matano ha avuto il piacere di ospitare Sandra ...

“Vergogna”. Bufera su ‘La Vita in diretta’ : Alberto Matano finisce alla strette : Ascoltatori arrabbiati e conduttori alle strette. Succede nell’ultima punta di ‘La Vita in diretta’, il programma condotto da Alberto Matano e Lorella Cuccarini. È bastato poco per creare un pandemonio che in rete è andato avanti per diverse ore. Tutto è partito dalla storia di Queralt Badalamenti una giovane attrice che ha ricevuto dei complimenti sulle sue gambe mentre viaggiava a bordo di un mezzo pubblico. Gli apprezzamenti non le sono ...

Alberto Matano balla con la De Girolamo - Cuccarini ‘gelosa’ : “Con me fa storie” : Lorella Cuccarini ‘gelosa’ di Alberto Matano. Lui balla con la De Girolamo ma la conduttrice sbotta La puntata de La Vita in Diretta del 15 ottobre è finita con un siparietto a dir poco esilarante. Come sempre, l’appuntamento con il contenitore pomeridiano di Rai Uno è terminato con la classica intervista al super ospite che, […] L'articolo Alberto Matano balla con la De Girolamo, Cuccarini ‘gelosa’: ...

Alberto Matano e Lorella Cuccarini emozionati : “E’ un nuovo inizio” : La vita in diretta, Lorella Cuccarini e Alberto Matano emozionati: “Oggi nuovo inizio” Cambio d’orario per La vita in diretta dalla puntata di oggi, lunedì 14 ottobre 2019: visto il ritorno, a metà pomeriggio, della soap Il paradiso delle signore, Alberto Matano e Lorella Cuccarini non vanno più in onda già dalle 16.00, con l’anteprima de La vita in diretta, come hanno fatto per poco più di un mese, bensì dalle 16.50 in ...

Alberto Matano a TvTalk a brutto muso contro Bernardini : "La mia credibilità non si discute" : Un Alberto Matano scatenato, quello che si è presentato in veste di ospite a TvTalk. Passato dal Tg1 alla conduzione de La vita in diretta con Lorella Cuccarini, Matano viene stuzzicato proprio su questa sua nuova avventura. Massimo Bernardini, conduttore di TvTalk, gli ha infatti chiesto: "Tieni an