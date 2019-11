Matteo Marani | “Da escludere un passo indietro di Adl per il bene comune”

Fonte : forzazzurri

(Di lunedì 25 novembre 2019) Il vice-direttore di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul momento negativo del Napoli.divide le colpe della crisi tra squadra e società. Il suo pensiero: “I calciatori hanno commesso un errore a non andare in ritiro ma anche la Società non può sentirsi immune da responsabilità. Il ritiro non era condiviso dal tecnico e fu un errore imporlo. Ciò che sta accadendo è solo conseguenza di questi errori. Alcuni calciatori come Allan, Insigne e Koulibaly stanno già pensando di andare a giocare altrove. Non penso che De Laurentiis possa fare un, ha chiamato l’avvocato il giorno dopo l’accaduto”. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Gol incredibili – Segna dalla propria aria di rigore – VIDEO Fortunato sul Napoli: ”I risultati guariscono le ferite. De Lurentiis deve essere più ...

sportli26181512 : Marani: 'Cellino su Balotelli, battuta riuscita male. SuperMario ora è al bivio' - MarekNapoli : RT @100x100Napoli: Matteo #Marani ha notato che al #Napoli la forza e l'esplosività che aveva. -