Maltempo Puglia | 53 eventi estremi in 3 mesi

Maltempo Puglia : la Regione chiede lo stato di emergenza : Per l’eccezionale Maltempo che ha colpito la Puglia dal 12 al 17 novembre scorsi la Giunta regionale ha chiesto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la dichiarazione dello stato di emergenza per l’intero territorio regionale. Lo stato di emergenza comporta finanziamenti straordinari per affrontare i danni a beni pubblici e privati, alle infrastrutture, a servizi e attività, oltre che per coprire i costi di personale ...

Maltempo Puglia : una tempesta a Porto Cesareo scoperchia un’antica tomba : Un’antica tomba probabilmente di epoca romana è stata riportata alla luce dalla violenta tempesta di acqua e vento che ha sferzato martedì e mercoledì scorsi Porto Cesareo, nel Salento. La tomba è stata scoperchiata sul bagnasciuga di fronte a Torre Chianca, l’antica torre di vedetta della marina cesarina, in un’area dove gli esperti avevano già ipotizzato la presenza di una necropoli. A segnalare l’accaduto sono stati ...

Maltempo Puglia : SP26 devastata dalle piogge - strada erosa e franata [GALLERY] : Il Maltempo che nei giorni scorsi ha interessato la Puglia ha causato ingenti danni ai trasporti e alle strade. In particolare risultano molto disagiate le condizioni della SP26 che da Gravina in Puglia (Bari), lasciando la ex SS.96 , consente di raggiungere la Diga del Basentello. Nel periodo invernale o dopo precipitazioni abbondanti essa si presenta pressoché intransitabile oltre che pericolosissima a causa del mare di fango che la ...

Maltempo Puglia - Emiliano : “Chiesti al governo 50 milioni per i danni” : “Noi abbiamo gia’ chiesto al governo di essere inseriti nel decreto che verra’ credo varato a breve per Venezia, abbiamo gia’ avanzato una richiesta per 50 milioni di euro che sono piu’ o meno la quantificazione attuale dei danni che hanno subito il litorale e molti comuni anche dell’interno dove le trombe d’aria e le mareggiate hanno provocato danni gravissimi”. Lo ha detto il presidente della ...

Maltempo Puglia : parte la conta dei danni in Salento : Al via in Salento la conta dei danni provocati dall’ondata di Maltempo dei giorni scorsi, ai fini della richiesta dello stato di calamità: il presidente della provincia di Lecce ha invitato i sindaci ad eseguire ricognizioni sui territori colpiti dalle avversità meteorologiche (venti oltre i 100 km/h, forti mareggiate e piogge torrenziali). Sul versante jonico, in particolare a Porto Cesareo, Gallipoli, Santa Maria di Leuca e Santa ...

Maltempo - la Lega chiede aiuti per il Sud : “Fondi europei di solidarietà anche per Puglia e Basilicata” : «Il Governo italiano si attivi immediatamente per ottenere tutte le risorse possibili per rimediare ai danni cagionati dalla straordinaria ondata di Maltempo anche in Puglia e Basilicata, in particolare sulle fasce costiere». Così in una nota l’eurodeputato leghista Andrea Caroppo, della circoscrizione Sud. «La catastrofe abbattutasi in questi giorni sull’Italia ha causato in numerosi comuni della Puglia e della Basilicata danni pari a quelli ...

Maltempo Puglia - mareggiate e trombe d’aria : inizia la conta dei danni sul litorale salentino : Si corre ai ripari e inizia la conta dei danni sul litorale salentino jonico che da Porto Cesareo a Santa Maria di Leuca, in provincia di Lecce, è stato flagellato dalle mareggiate. A Porto Cesareo un duro colpo è stato inferto al porto turistico da una tromba d’aria. A Santa Maria di Leuca, frazione del Comune di Castrignano del Capo, i danni sono altrettanto ingenti e l’amministrazione valuta di chiedere lo stato di emergenza per ...

Maltempo Puglia : sradicati alberi monumentali a Brindisi : Il Maltempo ha colpito duramente la Puglia, con un inferno di acqua e raffiche di vento che hanno asfissiato le campagne con gravi danni alla produzione di ortaggi invernali, hanno spazzato via le olive e abbattuto alberi, serre e tendoni. “Sono decine gli alberi, anche ulivi secolari strappati dal vento, sradicati o spaccati in due, strutture e muretti ridotti in pezzi, canali esondati e distrutti dalla violenza dell’acqua e del ...

Maltempo Puglia - anziano morto nel Barese : colpito da un ramo divelto : Un anziano di 80 anni, Pasquale Cutecchia, e’ morto mentre era a piedi vicino al cancello di casa in contrada Malerba ad Altamura (Bari), colpito dal ramo di un albero del proprio giardino spezzato dal forte vento. Sono intervenuti i soccorsi del personale del 118 e dei Carabinieri, giunti sul posto, ma l’anziano e’ morto sul colpo. Raffiche e forte pioggia hanno colpito oggi molti comuni del Nord Barese, il Salento e altre ...

Il Maltempo sferza il Salento e il resto della Puglia : pioggia torrenziale e tanti danni : Il forte maltempo annunciato nei giorni scorsi ha cominciato a colpire dalla notte scorsa il sud Italia, e precisamente la Basilicata e soprattutto la Puglia, in particolare nel Salento, dove in queste ore si stanno verificando fenomeni meteorologici davvero estremi. Piogge torrenziali e grandinate stanno mettendo a dura prova le aziende agricole salentine, che hanno visto seriamente danneggiati i propri raccolti. A tutto questo si aggiungono le ...

Maltempo Puglia - il Ciclone Mediterraneo flagella le Murge : sradicati alberi secolari - gravi danni a Santeramo in Colle [FOTO] : Il Ciclone Mediterraneo sta colpendo con particolare veemenza la Puglia e in modo particolare l’Alta Murgia dove, a Santeramo in Colle (Bari) si sono verificati allagamenti nelle campagne e danni per alberi sradicati e crolli di comignoli e canne fumarie in città a causa del forte vento. Lungo la SP 160 (Via Alessandriello) un albero secolare è stato sradicato dalla furia del vento nelle prime ore del mattino: la strada è ancora bloccata. ...

Maltempo Puglia : nubifragi e campi allagati da oltre 2 metri d’acqua : “Una violentissima ondata di Maltempo ha investito la Puglia con trombe d’aria e nubifragi con campi allagati da oltre 2 metri di acqua, alberi sferzati dalle forti raffiche di vento, spezzati e sradicati, olive a terra, canali esondati, serre e tendoni distrutti, fiumi di fango che stanno coprendo campi e strade rurali, circolazione stradale interrotta e scuole chiuse“: è quanto si sta verificando in Puglia, in tutte le ...

Maltempo Puglia : danni a Taranto e Bari - alberi sradicati e aerei dirottati : Pioggia e vento in Puglia: a Taranto si segnalano tanti danni e disagi. alberi sradicati in diverse zone della città. Tutti gli istituti scolastici sono chiusi per ordinanza del sindaco. I livelli degli argini e dei canali sono al momento sotto controllo. A causa del Maltempo due voli in arrivo a Bari da Milano sono stati dirottati in mattinata sullo scalo di Brindisi: si tratta di un volo Ryanair partito da Malpensa, e di un collegamento ...

Maltempo - situazione drammatica al Sud : alluvione a Matera - vento a 150km/h in Puglia [LIVE] : Il Maltempo provocato dal Ciclone Mediterraneo che da ieri flagella l’Italia ha provocato all’alba di stamattina una vera e propria alluvione a Matera. Gravi danni in città. In Basilicata sono caduti nelle ultime ore 76mm di pioggia a Marconia, 69mm a Miglionico, 59mm a Miglionico, 56mm a Matera, 53mm a Nova Siri Marina. Piogge torrenziali anche nella vicina Puglia, con 77mm a Francavilla Fontana, 71mm a Locorotondo, 65mm a ...