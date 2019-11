Maltempo | Anas | Situazione in evoluzione in Liguria | Piemonte e Lombardia

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 25 novembre 2019) E’ in attenuazione la violenta ondata diche ha interessato le regioni del Nord Ovest negli ultimi giorni. Le forti piogge hanno determinato l’accumulo di ingenti quantità di acqua sui versanti provocando instabilità diffuse tuttora attive e causando l’innalzamento dei corsi d’acqua. In montagna il rischio valanghe ha inoltre reso necessaria la chiusura di alcune strade statali in via precauzionale.Uomini e mezzisono sul posto ininterrottamente per garantire la sicurezza della circolazione e ripristinare la transitabilità appena possibile, compatibilmente con l’evolversi delle condizioni meteo e dei movimenti sui versanti fortemente sollecitati dalle prolungate precipitazioni. Inè stata riaperta la strada statale 582 “del Colle di San Bernardo” precedentemente chiusa dal km 16,800 al km 26,500 per l’esondazione del fiume Neva in località Zuccarello, in provincia ...

