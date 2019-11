Dureghello | violenza su donne è contro origini e diverso

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 25 novembre 2019) Roma – “Chi attacca le, gli ebrei – guardiamo a cosa sta subendo Liliana Segre in questi giorni – o i musulmani, o chiunque altro rappresenti una diversita’, attacca il vostro futuro. Non glielo permettete”. Questo l’invito ai giovani di Ruth, presidente della comunita’ ebraica di Roma, ospite dell’in‘Le, un filo che uniscee culture diverse’, organizzata dall’Associazione nazionale volontarie Telefono Rosa. La onlus ha convocato un incon ospiti internazionali in occasione della Giornatala violenze sullea cui hanno partecipato gli studenti delle scuole superiori. “Nella nostra societa’ il senso di umanita’ e’ troppo spesso attaccato e deleggittimato al solo scopo di ottenebrare le menti e giustificare la” ha denunciato ...

