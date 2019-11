Clima | record di emissioni di gas serra nel 2018

Nuovo record dei livelli di gas serra. “Impatti sempre più gravi sui cambiamenti Clima tici” : Altro Nuovo record dei livelli di gas serra. È quanto si legge nel bollettino dell’Organizzazione meteorologica mondiale (Omm) pubblicato oggi. Questa tendenza a lungo termine, dicono gli esperti, si traduce in “impatti sempre più gravi dei cambiamenti climatici, con temperature in aumento, condizioni meteo più estreme, stress idrico, innalzamento del livello del mare e perturbazione degli ecosistemi marini e terrestri”. Inoltre ...

Clima - Settembre 2019 con temperature record : è il 4° mese di fila con valori sopra la media [DATI] : Copernicus Clima te Change Service (C3S) è un programma implementato dal Centro Europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF). Ogni mese , C3S pubblica regolarmente bollettini Clima tici che riportano i cambiamenti osservati nella temperatura globale dell’aria a livello di superficie e in altre variabili Clima tiche. Tutti i risultati si basano sulle analisi meteorologiche generate da modelli numerici di previsione meteorologica ...

Sciopero globale per il Clima : record in Nuova Zelanda - “immagini incredibili da tutta Italia” : “Immagini incredibili da tutta Italia!” scrive su Twitter l’attivista svedese Greta Thunberg ritwittando foto delle manifestazioni in corso in varie città italiane, tra cui Roma, Torino, Palermo, Reggio Calabria, Genova e Catania. L’attivista svedese icona delle proteste contro i cambiamenti climatici, oggi sarà al corteo di Montreal, in Canada. Dall’altra parte del mondo, in Nuova Zelanda, oltre 40mila persone, una ...