Wolfenstein 2 | The New Colossus - reloaded

Fonte : eurogamer

(Di domenica 24 novembre 2019) Li abbiamo apprezzati parecchio all'epoca della loro pubblicazione, ma non abbiamo mancato di tesserne le lodi in occasione delle due retrospettive:The New Order e: The Old Blood sono stati due titoli di alto livello, che per quanto ispirati a un concetto di sparatutto tipico degli anni '90, hanno sicuramente contribuito ad alzare le quotazioni di Bethesda e Machine Games. Si tratta di uno studio svedese composto da transfughi di Starbreeze a cui l'azienda americana ha affidato il reboot della serie. Prolifici nella produzione di sparatutto singleplayer di ottima qualità, hanno proseguito su questa falsariga con l'ultima uscita della scorsa estate,: Youngblood. Ma quest'oggi siamo qui per la nostra retrospettiva su quello che possiamo considerare il miglior sparatutto singleplayer uscito nel 2017,2: The New. Il gioco ha chiuso ...